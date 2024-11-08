Хвилина мовчання на честь Ярослава ФЕДЬКІВА

Ярослав ФЕДЬКІВ, 25-річний захисник України, загинув 3 серпня 2022 року в місті Новопілля на Донеччині під час стрілецького бою з ворогом.



Народився Герой 30 березня 1997 року в селі Добринів на Івано-Франківщині. Ярослав закінчив Аграрний коледж, здобувши фах техніка-механіка.



У 2016-2019 роках він уже захищав Україну в складі 128-ї гірсько-штурмової бригади на Луганщині та Донеччині.



З початком повномасштабного вторгнення Ярослав вступив до загону спеціального призначення. Він захищав Київщину у складі 2-ї роти ССО “Азов”, а потім воював на Донеччині.



За свій подвиг Ярослав ФЕДЬКІВ посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.



Ярослав залишив батьків Івана Петровича і Галину Романівну, дружину Наталю, сина Андрія та доньку Анжеліку-Марію. Його поховали 9 серпня 2022 року на Алеї Слави Микулинецького кладовища у Тернополі.

За інф. Тернопільської міської ради