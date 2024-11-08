Кременецькі поліцейські вилучили майже тонну тютюну у жителя Вінницької області

Звідки вантаж, – чоловік не каже і відмовляється від будь-яких пояснень. Однак це не звільняє його від відповідальності. За транспортування підакцизних товарів йому загрожує штраф від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням товару.

У Кременці співробітники сектору реагування патрульної поліції зупинили мікроавтобус марки Mercedes-Benz і під час огляду в салоні транспортного засобу було виявлено мішки з тютюном. 63-річний водій – житель міста Жмеринка Вінницької області – жодних документів не надав.

Звідки стільки підакцизного товару, кому він належить і куди транспортувався, – вінничанин відмовився пояснювати. Транспортний засіб поміщено на арешт майданчик і на підставі ухвали суду проведено обшук. Загалом вилучено 100 мішків тютюну вагою майже тисячу кілограмів.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини першої статті 204 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.