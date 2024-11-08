Досягнення муніципалів у Тернополі – затримали підлітка, який купив слабоалкоголку

Муніципальна інспекція у спільному рейді з працівниками сектору ювенальної превенції Тернопільське районне управління поліції ГУНП в Тернопільській області під час чергового рейду виявили продаж алкогольного напою неповнолітній особі в одній із торговельних мереж Тернополя за адресою вул. Максима Кривоноса.

На продавця, який здійснив продаж алкогольного напою неповнолітній особі, складено протокол за порушення правил торгівлі, за що передбачена відповідальність за ч. 2 ст. 156 КУпАП.

В управлінні муніципальної інспекції нагадують власникам закладів ресторанного господарства, під час продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, у разі виникнення сумніву щодо досягнення покупцем 18-річного віку, необхідно вимагати документ, що посвідчує вік особи.