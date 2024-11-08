В останню путь 8 листопада провели Миколу Николяка. Герой воював на Донецькому напрямку, там отримав тяжке поранення, внаслідок якого помер у лікарні Тернополя майже через пів року. Забрали на війну його з Тернополя. Після тяжкого поранення на реабілітації був у Тернополі, проживав у нашому місті 9 років. А вдові сказали, що має поховати його за власний кошт на Довжанці… Пише 20 хвилин.

Попри розголос і прохання рідних поховати Миколу Николяка, померлого внаслідок поранення воїна з Тернополя, влада міста таки відмовилася обрати місцем останнього спочинку для нього Алею Героїв на Микулинецькому цвинтарі.

Місцем останнього спочинку 31-річного Героя, який віддав своє здоров’я і життя, став цвинтар на вул. Петра Батьківсього, що в Довжанці у передмісті Тернополя.

Інформацію «20 хвилин» підтвердив Юрій Кулик, волонтер Благодійного фонду «ЮАФРІДОМ», який займається проектом «На Щиті» в Тернопільській області.

— Для нас Микола — Герой, який воював і помер після поранення, — каже Юрій Кулик. — І ми переконані, що кожен наш військовий має бути гідно повернений додому.

Тому волонтери «На Щиті» організували кортеж та супроводжували тіло Миколи 7 листопада до Будинку печалі, де з Героєм прощалися. А також у день поховання кортежем із прапорами провезли воїна вулицями міста. А городяни зупинялися і опускалися навколішки, віддаючи останню шану тому, хто воював і віддав своє життя за нас.

Нагадаємо, що 31-річний Микола Николяк помер у лікарні Тернополя 6 листопада. Є документи, що проблеми зі здоров’ям, які забрали його життя, з’явилися внаслідок тяжкого поранення, яке отримав на Донецькому напрямку. Дружина, замість того, аби лічені години побути із чоловіком і гідно провести його в останню путь, оббивала пороги всіх можливих інстанцій, і, як каже жінка, від безсилля у неї вже просто руки опускалися… Вона шукала допомоги й у ветеранському офісі ОВА, і в міськраді Проте їй відмовили у похованні чоловіка на Алеї Героїв, що на Микулинецькому цвинтарі.

«20 хвилин», нагадаємо, звернулися за коментарем до міськради, за яким принципом у Тернополі «сортують» Героїв.

Ми також поцікавилися, хто розробляв і приймав положення про поховання Героїв у Тернополі і якими є критерії відбору. Натомість речниця міськради Мар’яна Зварич повідомила «20 хвилин», що відповіді на ці запитання нададуть на інформаційний запит. 7 листопада журналісти вже направили запит до міськради. Зокрема, цікавилися копіями документів, що стосуються поховання Героїв, критеріями, за якими у міськраді обирають, кому лежати на Алеї Слави, а кому ні. Та коштами, які виділяють на поховання загиблих.

Коли отримаємо відповідь, опублікуємо.