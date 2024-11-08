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Головний лікар вже на лікарняному: подробиці скандалу про хабар у тернопільській лікарні

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Ми вже повідомляли, що у місті зловили на хабарі у розмірі 200 тис грн головного лікаря Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні Володимира Шкробота. 

Офіційно коментарі правоохоронці поки що не дають, але відомо, що з ранку 8 листопада Володимир Шкробот, уже на лікарняному, принаймні таку інформацію журналістам Тернополян повідомила секретарка Шкробота.

Також подейкують, що Володимир Шкробот затриманий разом з ФОП Марія Мироненко (надає ритуальні послуги) під час отримання та надання ними грошових коштів у якості неправомірної винагороди за ведення підприємницької діяльності на території лікарні.

Ніби то загальна сума хабаря була 200 тисяч гривень, але перший транш сягав – 40 тис грн. 

Деталі згодом. 

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