Головний лікар вже на лікарняному: подробиці скандалу про хабар у тернопільській лікарні

Ми вже повідомляли, що у місті зловили на хабарі у розмірі 200 тис грн головного лікаря Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні Володимира Шкробота.

Офіційно коментарі правоохоронці поки що не дають, але відомо, що з ранку 8 листопада Володимир Шкробот, уже на лікарняному, принаймні таку інформацію журналістам Тернополян повідомила секретарка Шкробота.

Також подейкують, що Володимир Шкробот затриманий разом з ФОП Марія Мироненко (надає ритуальні послуги) під час отримання та надання ними грошових коштів у якості неправомірної винагороди за ведення підприємницької діяльності на території лікарні.

Ніби то загальна сума хабаря була 200 тисяч гривень, але перший транш сягав – 40 тис грн.

Деталі згодом.