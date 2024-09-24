У поліції розповіли, як просувається розслідування справи у смертельній ДТП, коли загинув 13-річний велосипедист на вулиці Симоненка.

“За попередніми даними, потерпілий переїжджав проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переході на велосипеді, — повідомили 20 хвилин Тернопіль у поліції. — У цей момент кермувальниця Volkswagen Tiguan не встигла вчасно загальмувати та скоїла наїзд на 13-річного велосипедиста. Школяра бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні, але, на жаль, за кілька годин він помер”.

У кермувальниці взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За даним фактом відкрили провадження, відповідно до частини 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

До слова, загиблий хлопець — Р.Ш., із багатодітної родини і навчався в школі на «Сонячному» — неподалік місця, де сталася аварія.

Про водійку відомо, що С.Г. офіційно безробітна, проживає в передмісті Тернополя, є підприємницею. За попередніми даними поліції, в момент скоєння ДТП алкоголю у її крові не було.

За попередньою версією поліції, швидкість водійка Volkswagen не перевищувала, вона зупинилася перед пішохідним переходом, пропускала пішохода. Почала рушати з місця, в цей момент хлопець раптово виїхав на перехід.

Саме їхав, а не котив велосипед, наголошують у поліції. Цю інформацію силовики отримали завдяки відео з камер спостереження, а також свідченням свідків та очевидців, яких опитали в день аварії. Хлопчик їхав згори в напрямку ринку. Це чітко видно на відео.

Ймовірно, думав, що проскочить, тому навіть не пригальмовував, а водійка, скоріш за все, не побачила велосипедиста.

“Поліція отримала чимало відео з камер спостереження, приносили його також небайдужі громадяни, які мали відео, — розповів Сергій Крета. — Відеоматерілу є чимало. В справі також будуть призначені експертизи: автотехнічна, транспортно-трасологічна, фототехнічна і судово-медична. Водійку 23 вересня затримали в порядку ст. 208 КПК”.

Як дізналися журналісти від власних джерел, 24 вересня жінці вручили підозру у скоєнні смертельної ДТП. Її досі не опитали, бо С.Г. зле почувається, у жінки є проблеми зі здоров’ям.