У Тернополі затримали п’яного мотоцикліста

Учора на вулиці Руській патрульні зупинили водія мотоцикла Honda, який їхав без шолома.

Під час перевірки документів патрульні з’ясували, що чоловік не має права керування мотоциклом та має ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин пройшов відповідний огляд на місці зупинки. Прилад Драгер зафіксував 1,10 проміле алкоголю, що перевищує норму у понад 5 разів.

Інспектори склали на порушника адміністративні матеріали:

за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування транспортним засобом) КУпАП;

за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили чоловіка від керування.

До слова: за минулу нічну зміну патрульні виявили ще двох нетверезих водіїв та склали на них відповідні адмінматеріали.

Будьте відповідальними