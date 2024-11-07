Хвилина мовчання на честь Олександра СИМОВІНА

Олександр СИМОВІН, 31-річний захисник України, загинув 1 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання.



Народжений 31 травня 1992 року в Тернополі, Олександр служив молодшим лейтенантом, проявляючи мужність та відданість своїй справі.



Олександр завжди підтримував бойовий дух та залишався відданим своїй місії навіть у найскладніших умовах​. Він був рішучим та надійним у найважчі моменти.



Олександр залишався вірним своїй місії та показував приклад справжнього героїзму, що залишиться у пам’яті тих, хто боровся пліч-о-пліч із ним.



За свій подвиг Олександр СИМОВІН посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”. Олександр залишив дружину Аліну Миколаївну. Його поховали 6 листопада 2023 року на Алеї Героїв Микулинецького кладовища в Тернополі.

За інф. Тернопільської міської ради