На Тернопільщині митники виявили 62 порушення митних правил на понад 9 мільйонів гривень

За фактами порушень митного законодавствавпродовж січня-жовтня 2024 року працівниками Тернопільської митниці складено 62 протоколи про порушення митних правил на понад 9 мільйонів гривень.

Про це повідомив начальник управлінняборотьби з контрабандою та порушеннями митнихправил Тернопільської митниці Володимир Петрук.

За його словами, із загальної кількості порушень, 35 – вирішено шляхом компромісу. Тобто, з порушниками укладено мирові угоди, відповідно до яких забезпечено добровільну сплату штрафів без передачі адміністративних справ у судові органи.

У зоні діяльності Тернопільської митниці найчастіше фіксували правопорушення, пов’язані з:

– ухиленням від сплати митних платежів;

– недекларуванням товарів;

– перевищенням строку доставки товарів;

– порушенням режиму зони митного контролю тощо.

До суду передано 27 справ на загальну суму майже 9 мільйонів гривень.

На користь держави судом розглянуто 11 справ про порушення митних правил. Зокрема, у результаті розгляду 6-ти справ, конфісковано 6 транспортних засобів, у 4-ох справах – накладено стягнення у вигляді штрафів, ще в одному випадку застосовано конфіскацію предметів правопорушень та штраф.