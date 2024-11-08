У Тернополі чоловік гранатою погрожував родині

На лінію 102 надійшло звернення від тернополянина про те, що швагро вчиняє насильство відносно нього та своєї дружини. На місце події виїхала мобільна група з протидії домашньому насильству Тернопільського районного управління поліції.

У ході спілкування з потерпілими правоохоронці отримали інформацію, що зловмисник за місцем проживання може зберігати небезпечні предмети.

Під час огляду помешкання оперативники знайшли та вилучили у тернополянина декілька патронів і гранату. Речові докази скеровано на експертизу.

За вчинення домашнього насильства щодо 33-річного тернополянина складено адміністративні протоколи та винесено заборонні приписи. Вирішується питання про порушення кримінального провадження за незаконне зберігання бойових припасів та вибухових пристроїв.