Рідні загиблого захисника Віталія Стадника розпочали нову судову тяганину через облаштування Пантеону Героїв у Тернополі. Цього разу вже звернулися зі скаргою до Восьмого апеляційного адміністративного суду. Чергове судове засідання запланували на 09.30 29 жовтня, пише «20 хвилин» .

Батьки загиблого вирішили облаштувати могилу сина за індивідуальним проєктом – все планували оформлювати гранітом, а над надгробком встановити у масштабі один до одного статую загиблого захисника. Чоловік мав бути у формі, зі зброєю та квітами.

Наразі могила арештована, жодних робіт там не проводять….

Судові дебати

У жовтні 2023 року судом Тернопільській міській раді та спеціалізованому комунальному підприємству «Ритуальна служба» погрожувала лише родина Стадників. А ось 10 квітня 2024 року із позивною заявою до Тернопільського окружного адміністративного суду, окрім них, звернулися ще два родичі загиблих військовослужбовців Василь Гинда та Надія Башнянин. Позивачі просили визнати нечинним рішення про «Пантеон Героїв Тернополя», яке виконком Тернопільської міської ради затвердив 16 серпня 2023 року.

Представник Тернопільської міської ради одразу відреагували на позов. Він звернувся до суду з проханням – залишити позов родин без розгляду, аргументуючи тим, що Стадник, Гинда та Башнянин пропустили дозвільний шестимісячний строк, аби оскаржувати рішення в суді.

Після обговорень, заслухання всіх сторін суддя Андрій Осташ оголосив рішення. Він повідомив, що суд вирішив відмовити у задоволенні позову Олега Стадника, Василя Гинди та Надії Башнянин до виконавчого комітету Тернопільської міської ради про протиправне та нечинне рішення комітету Тернопільської міської ради №975 від серпня 2023 року «Про погодження «Положення про «Пантеон Героїв Тернополя».

Нагадаємо, наприкінці липня журналісти «20 хвилин» телефоном спілкувалися з мамою загиблого захисника Марією Стадник. Тоді жінка повідомила, що під час оформлення документів про Пантеон Героїв зробили купа помилок, тож чому Тернопільський окружний адміністративний суд підтримав Тернопільську міську раду та спеціалізоване комунальне підприємство «Ритуальна служба» – їм незрозуміло.

Також пані Марія додавала, що апеляційна скарга під великим питанням.

Вирішили боротися далі….

Другого вересня 2024 року Восьмий апеляційний адміністративний суд зареєстрував апеляційну скаргу від родини Стадників. Вони просять визнати рішення Тернопільського окружного адміністративного суду від 22 липня 2024 року протиправним та нечинним. А отже, визнати нечинним рішення про «Пантеон Героїв Тернополя», яке виконком Тернопільської міської ради затвердив 16 серпня 2023 року.

Зауважимо, що разом з родиною Стадників до львівського суду подали заяви ще два родичі загиблих військовослужбовців Василь Гинда та Надія Башнянин.

Восьмий апеляційний адміністративний суд прийняв заяву та 18 вересня відкрив апеляційне провадження. Справу призначили до апеляційного розгляду у судовому засіданні на 29 жовтня о 09.30. Справу розглядатиме суддя Світлана Шевчук.

Журналісти нашого медіа особисто зв’язалися телефоном з Марією Стадник. Жінка підтвердила інформацію про подання апеляційної скарги. Вона зазначила, що родина прийняла рішення боротися далі. Та чи планує пані Марія разом з чоловіком Олегом особисто бути присутніми на засіданні, чи знову від їхньої родини буде лише адвокатка Оксана Притула – нам не повідомили.

Будемо їхати до Львова….

Тернопільська активістка Дарця Веретюк наголосила, що рідні інших загиблих захисників планують обов’язково бути присутніми на судовому засіданні 29 жовтня.

— Судова тяганина триває понад рік. Ми всі вже змучилися, адже постійно треба слідкувати за судовими засіданнями, відтерміновувати власні справи. Але ми маємо довести справу до кінця. З рідними інших захисників плануємо розв’язувати питання з трансфером, щоб бути в курсі, — каже пані Дарця.