На Тернопільщині водійка автомобіля травмувала скутериста
Порушення правил безпеки дорожнього руху відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України інкримінують слідчі Чортківського райуправління поліції водійці автомобіля Volkswagen Golf. Жінка допустила зіткнення зі скутеристом.
Аварія трапилася 7 листопада близько 8 ранку в Чорткові. За попередньою інформацією, водійка Volkswagen Golf не врахувала дорожньої ситуації, не переконалася у безпечному русі та почала розворот транспортного засобу. Як наслідок – зіткнулася зі скутером, яким керував місцевий житель 1975 року народження. Чоловіка з тілесними ушкодженнями бригада швидкої доправила до лікарні.
У обох кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.