Хвилина мовчання на честь Віктора БОГДАНА

Віктор БОГДАН, 42-річний захисник України з позивним “Каховка”, загинув 5 грудня 2023 року поблизу Богданівки на Донеччині.



Народжений 14 грудня 1980 року, Віктор 17 років пропрацював маляром на Каховській ГЕС, яку вважав другою домівкою. У вересні 2022 року він вивіз сім’ю з окупації до Тернополя, а сам у жовтні добровільно вступив до лав ЗСУ.



Навіть після тяжкого поранення в березні 2023 року Віктор повернувся на фронт. “Я не можу кинути побратимів. Хто, як не ми?” – такими були його слова.



“Віктор ніколи не ховався від труднощів, для нього обов’язок був понад усе,” – згадують колеги. До останнього він мріяв про звільнення та відбудову рідної ГЕС.



За свій подвиг Віктор БОГДАН посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.



Віктор залишив дружину та доньку. Його поховали на Алеї Героїв Микулинецького кладовища у Тернополі.

За інф. Тернопільської міської ради