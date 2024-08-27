Керівника Тернопільського районного ТЦК зупинили п’яним за кермом під час комендантської години

Патрульні поліцейські зупинили Сергія Янчецького 5 липня в Заліщиках.

Керівника Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки зупинили п’яним за кермом під час комендантської години в Заліщиках. Патрульні поліцейські запропонували Сергію Янчецькому пройти тест на сп’яніння і пристрій «Драгер» показав 1,41 проміле. На військового склали протокол про адміністративне правопорушення і наразі справа перебуває у суді.

За інформацією з власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що керівника Тернопільського районного ТЦК Сергія Янчевського зупинили вночі 5 липня під час комендантської години в м. Заліщики. Військовий керував автомобілем Toyota Land Cruiser Prado. Під час спілкування патрульні поліцейські помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння і запропонували йому пройти на місці зупинки тест на пристрої «Драгер». Після продування він показав результат 1,41 проміле, а це означає, що рівень алкоголю в крові перевищував норму в 7 разів.

Однак чоловік не погодився з результатом пристрою і вирішив поїхати з патрульними в місцеву лікарню. На місці йому провели аналізи і визначили, що рівень алкоголю був ще вищий – понад 2 проміле.

Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили в управлінні патрульної поліції Тернопільщини. Речниця зазначила, що 5 липня під час комендантської години справді в Заліщиках було зупинено водія, який керував автомобілем Toyota Land Cruiser Prado. Про те, що водій перебувати в стані алкогольного сп’яніння спершу показав пристрій Драгер, а потім підтвердив аналіз в лікарні. На водія склали адмінпротокол за 130 КУпАП за водіння в нетверезому стані. Посвідчення водія також вилучили.

Адміністративний протокол 11 липня передали до суду. Справу про адмінпорушення розглядатиме Заліщицький районний суд. Засідання назначене на 25 вересня 2024 року. Особа, яка притягається до адмінвідповідальності – Сергій Петрович Янчецький.

В декларації про доходи Сергія Янчецького зазначено, що у власності він має лише автопричіп. За власною інформацією ZAXID.NET відомо, що автомобіль, на якому патрульні зупинили військкома, належить підприємств «Бондіоллі і Павезі Україна». Цю машину фірма передала на користування в Тернопільський районний військкомат.

ZAXID.NET звернувся за коментарем в пресслужбу Тернопільського обласного ТЦК та СП стосовно цієї ситуації. Однак, уповноважені особи наразі не відповідають на телефонні дзвінки.

Додамо, що Сергія Янчецького призначили на посаду керівника Тернопільського ТЦК та СП взимку 2024 року. З 2020 по 2021 рік він перебував на посаді військового комісара Підгаєцького районного ТЦК та СП.