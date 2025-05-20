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«Янукович із Ростова аплодує»: на Тернопільщині обласна влада хоче передати державі майно ветслужб за розпорядженням 2004 року

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Депутат Тернопільської обласної ради Олег Сиротюк б’є на сполох: Тернопільська обласна військова адміністрація (ОВА) вимагає виконати розпорядження прем’єр-міністра Віктора Януковича від… 2004 року. Йдеться про передачу в державну власність майнових комплексів ветеринарних установ, які понад 20 років перебувають у спільній власності громад області. За словами депутата, за документом часів режиму, який завершився втечею Януковича до Ростова-на-Дону, область може втратити тисячі квадратних метрів нерухомості.

Що відбувається?

Розпорядження Кабінету Міністрів № 699-р від 8 жовтня 2004 року зобов’язує обласні ради передати з комунальної у державну власність цілісні майнові комплекси установ ветеринарної медицини. Тернопільська обласна рада ще у 2005-му погодила передачу лише юридичних осіб (установ), однак майно залишила у власності громад.

Минуло два десятиліття, але у 2025-му обласна адміністрація знову вимагає виконання цього розпорядження у повному обсязі — разом із передачею приміщень, будівель і споруд.

🗣 «11 років триває війна, 11 років янукович переховується в росії, проте адепти партії регіонів у Тернопільській ОВА досі працюють над виконанням його розпоряджень», — заявив депутат Олег Сиротюк.

Яке майно хочуть передати?

Усього йдеться про 26 ветеринарних установ по всій області, які зараз і так безоплатно використовуються Тернопільським обласним управлінням Держпродспоживслужби. Проте формально вони належать громадам — і лише рішенням обласної ради можуть бути передані в державну власність.

Перелік ветустанов:

Бережани

  • Бережанська міжрайонна лабораторія ветеринарної медицини — вул. Ватутіна, 1

  • Бережанська районна лікарня ветеринарної медицини — вул. Львівська, 13

Борщів

  • Борщівська районна лікарня ветеринарної медицини — вул. Промислова, 7

Бучач

  • Бучацька міжрайонна лабораторія ветеринарної медицини — вул. С. Бандери, 6

  • Бучацька районна лікарня ветеринарної медицини — вул. С. Бандери, 6

Гусятин

  • Гусятинська районна лікарня ветеринарної медицини — вул. Січинського, 20

Заліщики

  • Заліщицька районна лікарня ветеринарної медицини — вул. Стефаника, 36

Збараж

  • Збаразька міжрайонна лабораторія ветеринарної медицини — вул. Данила Галицького, 64

  • Збаразька районна лікарня ветеринарної медицини — вул. Данила Галицького, 64

Зборів

  • Зборівська районна лікарня ветеринарної медицини — вул. Тернопільська, 47

Козова

  • Козівська районна лікарня ветеринарної медицини — вул. Б. Хмельницького, 47

Кременець (с. Підлісці)

  • Кременецька міжрайонна лабораторія ветеринарної медицини — вул. Шевченка, 5

  • Кременецька районна лікарня ветеринарної медицини — вул. Шевченка, 5

Ланівці

  • Ланівецька районна лікарня ветеринарної медицини — вул. Тернопільська, 14

Монастириська

  • Монастириська районна лікарня ветеринарної медицини — вул. Шевченка, 1

Підволочиськ

  • Підволочиська районна лікарня ветеринарної медицини — вул. Гончара, 23

Підгаїччина (с. Сільце)

  • Підгаєцька районна лікарня ветеринарної медицини — вул. С. Бандери, 1

Теребовля

  • Теребовлянська міжрайонна лабораторія ветеринарної медицини — вул. Князя Василька, 192а

  • Теребовлянська районна лікарня ветеринарної медицини — вул. Князя Василька, 192а

Тернопіль

  • Тернопільська міська лікарня ветеринарної медицини — вул. Чернівецька, 24а

  • Тернопільська обласна лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи — вул. Живова, 9

  • Тернопільська обласна лабораторія ветеринарної медицини — вул. Князя Острозького, 68

  • Тернопільська обласна лікарня ветеринарної медицини — вул. Бригадна, 25

Велика Березовиця

  • Тернопільська районна лікарня ветеринарної медицини — вул. Енергетична, 56

Чортків

  • Чортківська міжрайонна лабораторія ветеринарної медицини — вул. Володимира Великого, 10

  • Чортківська районна лікарня ветеринарної медицини — вул. Володимира Великого, 10

Шумськ

  • Шумська районна лікарня ветеринарної медицини — вул. Волинська, 44

Чому це важливо?

Після реформи децентралізації громади втратили чимало повноважень. Втратити ще й майно — без компенсації чи гарантій — може означати, що територіальні громади остаточно перетворяться на адміністративні одиниці без реального впливу. Крім того, передача майна може відбутися в умовах повної непрозорості — із подальшим ризиком його продажу чи відчуження вже в рамках державного управління.

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