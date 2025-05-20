«Янукович із Ростова аплодує»: на Тернопільщині обласна влада хоче передати державі майно ветслужб за розпорядженням 2004 року
Депутат Тернопільської обласної ради Олег Сиротюк б’є на сполох: Тернопільська обласна військова адміністрація (ОВА) вимагає виконати розпорядження прем’єр-міністра Віктора Януковича від… 2004 року. Йдеться про передачу в державну власність майнових комплексів ветеринарних установ, які понад 20 років перебувають у спільній власності громад області. За словами депутата, за документом часів режиму, який завершився втечею Януковича до Ростова-на-Дону, область може втратити тисячі квадратних метрів нерухомості.
Що відбувається?
Розпорядження Кабінету Міністрів № 699-р від 8 жовтня 2004 року зобов’язує обласні ради передати з комунальної у державну власність цілісні майнові комплекси установ ветеринарної медицини. Тернопільська обласна рада ще у 2005-му погодила передачу лише юридичних осіб (установ), однак майно залишила у власності громад.
Минуло два десятиліття, але у 2025-му обласна адміністрація знову вимагає виконання цього розпорядження у повному обсязі — разом із передачею приміщень, будівель і споруд.
🗣 «11 років триває війна, 11 років янукович переховується в росії, проте адепти партії регіонів у Тернопільській ОВА досі працюють над виконанням його розпоряджень», — заявив депутат Олег Сиротюк.
Яке майно хочуть передати?
Усього йдеться про 26 ветеринарних установ по всій області, які зараз і так безоплатно використовуються Тернопільським обласним управлінням Держпродспоживслужби. Проте формально вони належать громадам — і лише рішенням обласної ради можуть бути передані в державну власність.
Перелік ветустанов:
Бережани
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Бережанська міжрайонна лабораторія ветеринарної медицини — вул. Ватутіна, 1
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Бережанська районна лікарня ветеринарної медицини — вул. Львівська, 13
Борщів
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Борщівська районна лікарня ветеринарної медицини — вул. Промислова, 7
Бучач
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Бучацька міжрайонна лабораторія ветеринарної медицини — вул. С. Бандери, 6
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Бучацька районна лікарня ветеринарної медицини — вул. С. Бандери, 6
Гусятин
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Гусятинська районна лікарня ветеринарної медицини — вул. Січинського, 20
Заліщики
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Заліщицька районна лікарня ветеринарної медицини — вул. Стефаника, 36
Збараж
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Збаразька міжрайонна лабораторія ветеринарної медицини — вул. Данила Галицького, 64
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Збаразька районна лікарня ветеринарної медицини — вул. Данила Галицького, 64
Зборів
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Зборівська районна лікарня ветеринарної медицини — вул. Тернопільська, 47
Козова
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Козівська районна лікарня ветеринарної медицини — вул. Б. Хмельницького, 47
Кременець (с. Підлісці)
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Кременецька міжрайонна лабораторія ветеринарної медицини — вул. Шевченка, 5
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Кременецька районна лікарня ветеринарної медицини — вул. Шевченка, 5
Ланівці
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Ланівецька районна лікарня ветеринарної медицини — вул. Тернопільська, 14
Монастириська
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Монастириська районна лікарня ветеринарної медицини — вул. Шевченка, 1
Підволочиськ
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Підволочиська районна лікарня ветеринарної медицини — вул. Гончара, 23
Підгаїччина (с. Сільце)
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Підгаєцька районна лікарня ветеринарної медицини — вул. С. Бандери, 1
Теребовля
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Теребовлянська міжрайонна лабораторія ветеринарної медицини — вул. Князя Василька, 192а
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Теребовлянська районна лікарня ветеринарної медицини — вул. Князя Василька, 192а
Тернопіль
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Тернопільська міська лікарня ветеринарної медицини — вул. Чернівецька, 24а
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Тернопільська обласна лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи — вул. Живова, 9
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Тернопільська обласна лабораторія ветеринарної медицини — вул. Князя Острозького, 68
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Тернопільська обласна лікарня ветеринарної медицини — вул. Бригадна, 25
Велика Березовиця
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Тернопільська районна лікарня ветеринарної медицини — вул. Енергетична, 56
Чортків
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Чортківська міжрайонна лабораторія ветеринарної медицини — вул. Володимира Великого, 10
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Чортківська районна лікарня ветеринарної медицини — вул. Володимира Великого, 10
Шумськ
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Шумська районна лікарня ветеринарної медицини — вул. Волинська, 44
Чому це важливо?
Після реформи децентралізації громади втратили чимало повноважень. Втратити ще й майно — без компенсації чи гарантій — може означати, що територіальні громади остаточно перетворяться на адміністративні одиниці без реального впливу. Крім того, передача майна може відбутися в умовах повної непрозорості — із подальшим ризиком його продажу чи відчуження вже в рамках державного управління.