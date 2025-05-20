Вперше в Тернополі — виставка «Україна в Антарктиці: дослідження і незламність»

Вже 21 травня 2025 року Тернопіль вперше прийматиме унікальну виставку про крижаний континент — «Україна в Антарктиці: дослідження і незламність».

Це нагода зазирнути у світ суворої, але захопливої природи Антарктики, дізнатися більше про українських науковців на станції «Академік Вернадський» і побачити символічних «сусідів» полярників — субантарктичних пінгвінів.

У межах експозиції відвідувачі зможуть:

🔬 дізнатися, які саме дослідження ведуть українські науковці в Антарктиді та чому вони важливі для світу;

👩‍🔬 познайомитися з історіями учасників українських антарктичних експедицій;

🐧🪖 дізнатися, хто такі «бойові пінгвіни» і як долучитися до підтримки полярної науки.

🎥 Особливим моментом відкриття стане пряме включення з Антарктики: на зв’язок вийдуть вчені зі станції «Академік Вернадський», які нещодавно розпочали нову експедицію. Також буде представлено добірку авторських відеоматеріалів з життя на крижаному континенті.

📍 Де і коли?

🔸 Відкриття виставки:

21 травня о 14:00, Центр науки Тернополя (площа Героїв Євромайдану, 4)

🔹 Участь у відкритті візьме директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

✅ Вхід — вільний!

🗓 Розклад виставки за локаціями в Тернополі:

21–23 травня — Центр науки Тернополя (пл. Героїв Євромайдану, 4)

24–26 травня — Дитячо-юнацький пластовий центр (вул. Федьковича, 11, актовий зал)

27–30 травня — ТНПУ ім. В. Гнатюка (вул. Кривоноса, 2, фойє головного корпусу)

31 травня — фестиваль «Наукові пікніки 2025» (Театральна площа)

🕙 Час огляду на кожній локації — з 10:00 до 18:00

Встигніть побачити Антарктику очима українських вчених — це більше, ніж виставка. Це історія науки, мужності й незламності.