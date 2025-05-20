На Тернопільщині внаслідок ДТП один водій загинув, а інший у важкому стані

Дорожньо-транспортна пригода сталась 19 травня в с. Старий Вишнівець Кременецького району. Близько 20.00 годин не розминулись автомобілі «ВАЗ 2199» та «Mitsubishi Colt».

Внаслідок аварії травмувався 60-річний водій «Mitsubishi Colt». Місцеві рятувальники деблокували потерпілого та передали медикам. Чоловіка у важкому стані госпіталізували в Тернопільську обласну клінічну лікарню.

На жаль, 46-річний водій «ВАЗ 2199» загинув на місці ДТП.

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