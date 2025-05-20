Смертельна аварія на Тернопільщині: водій збив пішохода і врізався в авто

Увечері 19 травня на території Лановецького району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Близько 19:45 водій автомобіля Mitsubishi Colt, житель Кременецького району, рухаючись трасою Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, в межах села Старий Вишнівець, виїхав за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на пішохода.

Потерпілий — житель Тернополя, 1979 року народження — загинув на місці події. Після наїзду на чоловіка автомобіль за інерцією врізався в припаркований транспортний засіб.

За фактом ДТП зі смертельними наслідками слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Головного управління Національної поліції в Тернопільській області відкрили кримінальне провадження. Наразі тривають слідчі дії.

Поліція з’ясовує всі обставини трагедії.

Якщо ви стали свідком подібних подій або володієте додатковою інформацією, звертайтесь до правоохоронних органів за телефоном 102.