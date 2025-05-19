День донора у Тернополі: центр крові закликає місцевий бізнес долучитися до акції

14 червня відзначають Всесвітній день донора крові.

З цієї нагоди Тернопільський обласний центр служби крові готує особливий захід — «Подякуй донору». Медзаклад звертається до представників бізнесу, установ і організацій з проханням долучитися до ініціативи.

Мова йде про спонсорську допомогу — продукцію, сертифікати, послуги чи знижки, якими можна відзначити донорів. Це можуть бути чашка кави, обід, похід у салон, музей, театр, фотозона, подарунки чи щось інше.

— Донори — це люди, які безоплатно віддають частинку себе для порятунку життя інших — наших рідних, близьких, героїв Збройних сил України. Тому, коли весь світ буде відзначати день донора, Тернопільський обласний центр служби крові хоче від усієї душі подякувати всім донорам за їх жертовність, зробити цей день яскравим, — зазначив очільник Тернопільського обласного центру служби крові Василь Хомінець.

У центрі крові запевняють, що усі компанії, які долучаться до ініціативи, будуть відзначені як партнери — під час заходу, у фото- та відеоматеріалах, у соцмережах центру.

Контактна особа для співпраці — Олена Формазюк, тел. 0965158918.