На Тернопільщині обвалилась частина недобудованої поліклініки: тріщини ігнорували роками

У місті Монастириська на Тернопільщині в ніч на 17 травня обвалилась частина лівого крила п’ятиповерхової недобудованої будівлі районної поліклініки та лікарні. Руйнування охопило конструкції від п’ятого до першого поверху. Місце вже обгородили, однак місцеві жителі б’ють на сполох: аварійний стан об’єкта був помітний давно, але звернення до влади ігнорувалися.

Будівництво медичного закладу на вул. Братів Павлюкевичів розпочалося ще у 1987 році, а до 1993-го його повністю звели – з п’ятьма поверхами та цокольним приміщенням загальною площею понад 10 тис. м². Однак через брак фінансування будівлю законсервували.

«Тріщина в фундаменті була вже кілька років. Люди неодноразово просили зробити відвід дощової води, яка постійно підмивала основу. Зараз усе просто обвалилося», – розповіла місцева жителька Ірина Ванат.

Жінка зазначає, що зверталась до голови Тернопільської ОВА В’ячеслава Негоди, однак жодних реальних дій з боку обласної чи місцевої влади не було. Також вона викликала поліцію на місце події, однак правоохоронці не зареєстрували заяву, пояснивши це «загальною перевіркою».

Реакція влади: запізніла перевірка

В обласному управлінні капітального будівництва повідомили, що 20 травня до Монастириської виїде комісія, яка обстежить будівлю. За їхніми даними, недобудована поліклініка є державною власністю, а земля під нею — комунальна власність Монастириської громади.

Міський голова Монастириської Андрій Старух, за даними журналістів, на дзвінки не відповідає.

Місцеві мешканці закликають перетворити занедбану будівлю на реабілітаційний центр або житло для ВПО, доки ще не сталося нових руйнувань.

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