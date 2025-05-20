Справжній герой, незламний захисник, надійний побратим. На війні загинув Микола Пазуха з Тернопільщини

Бережанська громада знову в сльозах… Війна, яку жорстоко нав’язав нам ворог, знову забирає найкращих.

Бережанська міська рад з глибоким сумом сповіщає про загибель земляка, жителя м. Бережани Миколи ПАЗУХИ.

Микола Пазуха народився 14 березня 1976 року в м. Бережани. Закінчив Бережанську загальноосвітню школу № 3. Після школи навчався в Бережанському коледжі та Кременецькому педагогічному інституті. Після навчання працював вихователем у Бережанській виховній колонії та згодом служив у одній з військових частин м. Бережани.

З кінця грудня 2024 року виконував військовий обов’язок із захисту Батьківшини на Сході України.

Справжній герой, незламний захисник, надійний побратим.

Головний сержант ПАЗУХА Микола Васильович (14.03.1976 р. – 16.05.2025 р.), командир відділення взводу зв’язку 2 механізованого батальйону військової частини А4723 героїчно загинув 16 травня 2025 року внаслідок скиду з ворожого БПЛА поблизу н.п. Яблунівка Краматорського району, Донецької області.

В смутку та горі залишились мати, батько, дружина, син, донька.

Зустріч тіла загиблого Героя Миколи ПАЗУХИ відбудеться завтра, в середу, 21 травня о 15:00 год. Кортеж з тілом буде рухатись вулицями Бережан – Тернопільська та Хатки до його родинного обійстя на вул. Хатки 63.

Чин парастасу розпочнеться завтра, 21 травня, о 20:00 в рідній домівці Миколи на вул. Хатки 63.

Чин похорону розпочнеться в четвер, 22 травня, о 12:00 на родинному обійсті Героя. (вул. Хатки).

Прощання з Миколою відбудеться в Храмі Святого Володимира м. Бережани приблизно о 13:00 год. До Храму кортеж з тілом буде рухатись вулицями Хатки, Тернопільська, Замкова, Руська, Тараса Шевченка.

Похоронять Героя на Алеї Героїв кладовища с. Рай (Нове кладовище).

Для бережанців, бажаючих віддати останню шану Герою, від Фарного костелу на кладовище с. Рай буде відправлятися автобус.

Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату… Вічна Слава ГЕРОЮ!