Хвилина мовчання на честь Тараса СЛОБОДЯНА

Тарас СЛОБОДЯН був людиною світлого розуму і щирого серця. 31-річний випускник із золотою медаллю, магістр міжнародної економіки, він поєднував наукову діяльність із громадянською позицією.

Працюючи методистом англомовної програми в Тернопільському національному економічному університеті, Тарас завжди знаходив час для військово-патріотичного клубу, де допомагав організовувати акції. Колеги та студенти цінували його за уважність до потреб інших і готовність підтримати.

Коли почалася Революція Гідності, він не міг залишатися осторонь. У грудні 2013 року Тарас став на захист демократичних цінностей на Майдані Незалежності, звідки був викрадений і жорстоко закатований.

За свій подвиг Тарас СЛОБОДЯН посмертно удостоєний звання Героя України з орденом “Золота Зірка” та інших високих відзнак.

У невимовному горі залишились батьки Марія та Ігор, молодший брат Назар, які бережуть світлу пам’ять про сина і брата, чиє ім’я назавжди вписане в історію України.