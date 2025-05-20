Між Тернопільщиною і Хмельниччиною за 12 мільйонів відновлять старий кордон

Дві громади з Тернопільщини стали переможцями всеукраїнського грантового конкурсу, що фінансується швейцарськими донорами. Лановецька та Підволочиська громади разом із Теофіпольською та Волочиською ОТГ Хмельницької області перемогли зі своїм проєктом у програмі «Кластери відродження. Від ідеї до змін».

У всіх чотирьох громадах стартував проект «Віста Збруча. Спадщина старого кордону», що був офіційно презентований сьогодні в Києві. Сума виділеного гранту на його реалізацію складає понад 12 млн. грн.

Проект став можливим завдяки міжсекторальній співпраці з громадською організацією «ІнСорс», яка виступила в ролі амбасадору. Його основна ідея – це ідентифікувати наше культурне надбання, свою культурну спадщину.

Лановецька громада багата на стави, річки та озера – це наша сильна сторона, туристичний потенціал і, звісно, потенціал економічний. Тож в рамках проекту буде облаштовано пірси та сучасну вбиральню з елементами інклюзії на території міського ставу. Отримають ланівчани й кулінарну книгу з стравами, які притаманні цьому краю та сусіднім громадам.

Крім цього, буде зафіксовано на одній мапі місця об’єктів культурної спадщини та розроблено спільний із сусідніми громадами туристичний маршрут, яким зможуть пересуватись мешканці й туристи, для глибшого пізнання місцевої ментальності та історичної незламності наших людей.

Кластер культурного відродження 4 громад Тернопільської та Хмельницької областей офіційно розпочинає свою місію над дослідженням та окресленням для широкої аудиторії нашого культурного та історичного надбання.