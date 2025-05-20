Тернопільщина сплатила 102,4 млн грн акцизного податку за 4 місяці

Упродовж січня-квітня 2025 року до державного бюджету надійшло 58,7 млн грн акцизного податку з вироблених в Україні товарів, що вдвічі перевищує прогнозовані показники, відповідно до бюджету додатково надійшло 27,7 млн гривень.

Структура надходжень виглядає наступним чином:

– виробництво тютюнових виробів – 40,3 млн грн (68,7%);

– виробництво пива – 6,7 млн грн (11,4%);

– виготовлення горілчаної продукції – 6,3 млн грн (10,7%);

– виробництво спирту – 3,2 млн грн (5,5%);

– переобладнання транспортних засобів – 1,7 млн грн (2,9%);

– виробництво виноробної продукції – 0,5 млн грн (0,8%).

Крім того, місцеві бюджети Тернопільщини отримали 39,8 млн грн акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів.

Основні джерела надходжень до місцевих бюджетів:

– реалізація алкогольних напоїв – 27,9 млн грн (70%);

– продаж пива – 11,9 млн грн (30%).

Окремо ще 3,9 млн грн надійшло від реалізації тютюнових виробів, тютюну та його замінників, а також рідин для електронних сигарет.

Акцизний податок відіграє ключову роль у формуванні як державного, так і місцевих бюджетів, забезпечуючи стабільне фінансування суспільно важливих напрямів. Пам’ятайте, що сума акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів, сплаченого до місцевих бюджетів, відображається у фіскальному чеку. Тож кожен чек за покупку підакцизного товару – не просто підтвердження покупки, а реальний внесок у розвиток громад.