Тернопільщина сплатила 102,4 млн грн акцизного податку за 4 місяці
Упродовж січня-квітня 2025 року до державного бюджету надійшло 58,7 млн грн акцизного податку з вироблених в Україні товарів, що вдвічі перевищує прогнозовані показники, відповідно до бюджету додатково надійшло 27,7 млн гривень.
Структура надходжень виглядає наступним чином:
– виробництво тютюнових виробів – 40,3 млн грн (68,7%);
– виробництво пива – 6,7 млн грн (11,4%);
– виготовлення горілчаної продукції – 6,3 млн грн (10,7%);
– виробництво спирту – 3,2 млн грн (5,5%);
– переобладнання транспортних засобів – 1,7 млн грн (2,9%);
– виробництво виноробної продукції – 0,5 млн грн (0,8%).
Крім того, місцеві бюджети Тернопільщини отримали 39,8 млн грн акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів.
Основні джерела надходжень до місцевих бюджетів:
– реалізація алкогольних напоїв – 27,9 млн грн (70%);
– продаж пива – 11,9 млн грн (30%).
Окремо ще 3,9 млн грн надійшло від реалізації тютюнових виробів, тютюну та його замінників, а також рідин для електронних сигарет.
Акцизний податок відіграє ключову роль у формуванні як державного, так і місцевих бюджетів, забезпечуючи стабільне фінансування суспільно важливих напрямів. Пам’ятайте, що сума акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів, сплаченого до місцевих бюджетів, відображається у фіскальному чеку. Тож кожен чек за покупку підакцизного товару – не просто підтвердження покупки, а реальний внесок у розвиток громад.