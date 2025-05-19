06:27 | 20.05.2025
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Автівки, що заважають місту: Тернопільська влада дає останній шанс забрати покинутий транспорт

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У різних мікрорайонах Тернополя виявлено сім покинутих транспортних засобів, які створюють незручності для мешканців та перешкоджають роботі спецтехніки. Автомобілі перебувають у занедбаному стані, займають місця на прибудинкових територіях і можуть становити небезпеку для оточення.

Перелік покинутих авто та їхнє розташування:

  • вул. Тролейбусна (буд. №17)Москвич, бежевий, номер 355-53 ТІ

  • вул. Тролейбусна (буд. №17)Ford Ekonovan, білий, номер 415-34 КХ

  • вул. В. Лучаковського (між буд. №12 і №14)ВАЗ 2101, жовтий, номер ВО 05-99 ВО

  • вул. Білецька (буд. №16)ВАЗ, синій, номер 022-83 ТІ

  • просп. Злуки, 39Renault, білий, номер 362-15 ТІ

  • вул. Київська (біля буд. №3)ВАЗ 2107, білий, номер 049-02 ТІ

  • вул. Леся Курбаса (біля буд. №2)Ford, червоний, номер 377-64 ТІ

Муніципальна інспекція закликає власників або користувачів цих автомобілів звернутись за адресою:
📍 м. Тернопіль, вул. Євгена Коновальця, 8
📞 Телефони: +380674473186, +380674473278 (Viber)

До 4 червня 2025 року власники мають можливість самостійно забрати свої транспортні засоби. Після цього терміну виконавчий комітет міської ради може ухвалити рішення про примусове переміщення автомобілів на спеціальні майданчики для зберігання.

👉 Повернення авто буде можливим лише після пред’явлення документів на право власності та відшкодування витрат на евакуацію і зберігання.

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