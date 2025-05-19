Автівки, що заважають місту: Тернопільська влада дає останній шанс забрати покинутий транспорт

У різних мікрорайонах Тернополя виявлено сім покинутих транспортних засобів, які створюють незручності для мешканців та перешкоджають роботі спецтехніки. Автомобілі перебувають у занедбаному стані, займають місця на прибудинкових територіях і можуть становити небезпеку для оточення.

Перелік покинутих авто та їхнє розташування:

вул. Тролейбусна (буд. №17) — Москвич , бежевий, номер 355-53 ТІ

вул. Тролейбусна (буд. №17) — Ford Ekonovan , білий, номер 415-34 КХ

вул. В. Лучаковського (між буд. №12 і №14) — ВАЗ 2101 , жовтий, номер ВО 05-99 ВО

вул. Білецька (буд. №16) — ВАЗ , синій, номер 022-83 ТІ

просп. Злуки, 39 — Renault , білий, номер 362-15 ТІ

вул. Київська (біля буд. №3) — ВАЗ 2107 , білий, номер 049-02 ТІ

вул. Леся Курбаса (біля буд. №2) — Ford, червоний, номер 377-64 ТІ

Муніципальна інспекція закликає власників або користувачів цих автомобілів звернутись за адресою:

📍 м. Тернопіль, вул. Євгена Коновальця, 8

📞 Телефони: +380674473186, +380674473278 (Viber)

⏳ До 4 червня 2025 року власники мають можливість самостійно забрати свої транспортні засоби. Після цього терміну виконавчий комітет міської ради може ухвалити рішення про примусове переміщення автомобілів на спеціальні майданчики для зберігання.

👉 Повернення авто буде можливим лише після пред’явлення документів на право власності та відшкодування витрат на евакуацію і зберігання.