22:09 | 20.05.2025
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Яких груп крові бракує на Тернопільщині цього тижня

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В лікарнях Тернополя та області — дефіцит донорської крові 2+, 3- та 4- груп. Якщо вам є 18 років, ви важите не менше 50 кг та не маєте хронічних захворювань, реєструйтеся на ДонорUA та здавайте кров. Кожна донація рятує до трьох життів! В особистому кабінеті ви одразу побачите, де здати кров у вашому місті. 
 
«Незважаючи на всі дива сучасної медицини, донорську кров досі неможливо нічим замінити. Якщо її немає в потрібний момент, людина може померти — все дуже просто. Потребувати крові може будь-хто з нас — у випадку російського обстрілу, нещасного випадку, термінової чи планової операції, пологів, онкологічного чи іншого тяжкого захворювання. Тож не чекайте закликів — здавайте кров регулярно, коли маєте можливість. Так ми дбаємо про наше спільне завтра», — розповідає Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України».   
 
Цього тижня потрібні донори крові таких груп: 
  • Біла Церква (Київський обласний центр служби крові): 3-, 4- 
  • Вінниця: 2+, 4+ 
  • Житомир: 1- 
  • Запоріжжя: 1-, 2- 
  • Київ: 1-, 2+ 
  • Краматорськ: всі групи крові 
  • Кропивницький: всі групи крові 
  • Луцьк: 1- 
  • Миколаїв: 2-, 3+/-, 4- 
  • Одеса: 3+, 4- 
  • Полтава: 1- 
  • Рівне: 3-, 4+ 
  • Тернопіль: 2+, 3-, 4- 
  • Ужгород: 2-, 3+/-, 4- 
  • Харків: 2+/-, 3-, 4- 
  • Хмельницький: 1+, 2-, 3+ 
  • Черкаси: 1-, 3-, 4+/- 
 
Як визначаються потреби у крові? 
 
Координатори ДонорUA напряму контактують з лікарнями, центрами крові та волонтерами по Україні, а також відстежують відповідні запити у соцмережах за допомогою системи моніторингу YouScan. 
Крім того, ми отримуємо від пацієнтів та їхніх рідних запити на адресну допомогу.  З моменту заснування платформи ми обробили вже понад 8000 таких запитів. Ця інформація також допомагає формувати статистику потреб крові в окремих регіонах. Один реципієнт може потребувати 5-7 донорів, і таких пацієнтів у лікарнях міста можуть бути десятки, а інколи й сотні. 
 
Як здати кров? 
  • Зареєструйтеся на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті.  
  • Ознайомтеся з переліком тимчасових і абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також правильно підготуйтеся до донації. 
  • Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, аби скористатися бонусами для донорів. 
Кожна третя людина хоча би раз у житті потребує переливання крові. Після повномасштабного вторгнення рф потреби у крові по Україні зросли на 60%, але і до цього 2/3 пацієнтів не отримували її вчасно або взагалі. Одна донація крові здатна врятувати три життя, й абсолютна більшість повнолітніх людей можуть бути донорами. Долучайтеся — ваша кров переможе! 

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