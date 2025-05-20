У Тернополі вночі нетверезий водій Tesla втікав від патрульних
Інцидент трапився на вулиці Протасевича. Під час патрулювання поліцейські помітили електромобіль Tesla, водій якого порушив правила дорожнього руху. На вимогу зупинитися чоловік не відреагував — навпаки, почав тікати.
Інформацію передали іншим екіпажам, і незабаром транспортний засіб вдалося заблокувати. Проте водій і пасажири покинули авто та намагалися втекти пішки. Інспекторам вдалося оперативно наздогнати 27-річного керманича. Під час спілкування з ним було помічено явні ознаки алкогольного сп’яніння.
Огляд на місці за допомогою алкотестера «Драгер» показав 0,85 проміле алкоголю в організмі. На чоловіка склали одразу кілька адміністративних матеріалів:
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за проїзд на заборонений сигнал світлофора (ч. 2 ст. 122 КУпАП),
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відсутність страхового поліса (ч. 1 ст. 126 КУпАП),
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керування у стані сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП),
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невиконання вимоги про зупинку (ч. 1 ст. 122-2 КУпАП).
Порушника відсторонили від керування транспортом, а справу передано до суду.
Поліція нагадує: кермування напідпитку — це не просто порушення, а потенційна загроза для життя та здоров’я всіх учасників дорожнього руху.