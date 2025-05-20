На Тернопільщині визначили найкращі та найслабші громади
У Тернопільській області підвели підсумки рейтингу спроможності 55 територіальних громад за січень–квітень 2025 року. Оцінювання проводилося не задля змагання, а як діагностичний інструмент для розвитку та адресної підтримки громад.
Прозорий підхід до розвитку
Метою рейтингу є визначення сильних і слабких сторін кожної громади, забезпечення прозорості розвитку та створення умов для прийняття ефективних управлінських рішень. Такий підхід дозволяє громадам отримати чітке уявлення про власні можливості, а також інструменти для покращення ситуації.
Методика: 34 показники та 7 напрямків
Оцінювання здійснювалося за 34 показниками, згрупованими у 7 ключових напрямків:
- фінанси
- економіка та міжнародна співпраця
- освіта і спорт
- цифровізація
- житлово-комунальне господарство
- ветеранська політика та соціальні послуги
- сектор безпеки
Особливістю методики є формування інтегрованого показника, який враховує не лише загальні результати, а й пріоритетність розвитку та якості надання послуг.
ТОП-5 спроможних громад області
За підсумками рейтингу, п’ятірку найспроможніших громад Тернопільщини склали:
- Тернопільська громада
- Борщівська
- Трибухівська
- Великоберезовицька
- Лановецька
Громади з невикористаним потенціалом
Водночас, рейтинг виявив і громади, які мають суттєві резерви для покращення:
- Залозецька
- Монастирська
- Козівська
- Мельнице-Подільська
- Козлівська
Аналітика для кожної громади
Усі громади отримають індивідуальний аналітичний профіль із конкретними висновками та рекомендаціями. Оцінювання представлено у форматі інтерактивного дашборду, що дозволяє регулярно оновлювати дані та мінімізує суб’єктивні оцінки.
“Це не рейтинг заради рейтингу. Це інструмент управління та розвитку. Закликаємо громади аналізувати, ставити запитання і діяти. Спільними зусиллями ми підвищуємо реальну спроможність громад Тернопільщини”, — наголошують організатори ініціативи.