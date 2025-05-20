22:08 | 20.05.2025
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На Тернопільщині визначили найкращі та найслабші громади

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У Тернопільській області підвели підсумки рейтингу спроможності 55 територіальних громад за січень–квітень 2025 року. Оцінювання проводилося не задля змагання, а як діагностичний інструмент для розвитку та адресної підтримки громад.

Прозорий підхід до розвитку

Метою рейтингу є визначення сильних і слабких сторін кожної громади, забезпечення прозорості розвитку та створення умов для прийняття ефективних управлінських рішень. Такий підхід дозволяє громадам отримати чітке уявлення про власні можливості, а також інструменти для покращення ситуації.

Методика: 34 показники та 7 напрямків

Оцінювання здійснювалося за 34 показниками, згрупованими у 7 ключових напрямків:

  • фінанси
  • економіка та міжнародна співпраця
  • освіта і спорт
  • цифровізація
  • житлово-комунальне господарство
  • ветеранська політика та соціальні послуги
  • сектор безпеки

Особливістю методики є формування інтегрованого показника, який враховує не лише загальні результати, а й пріоритетність розвитку та якості надання послуг.

ТОП-5 спроможних громад області

За підсумками рейтингу, п’ятірку найспроможніших громад Тернопільщини склали:

  1. Тернопільська громада
  2. Борщівська
  3. Трибухівська
  4. Великоберезовицька
  5. Лановецька

Громади з невикористаним потенціалом

Водночас, рейтинг виявив і громади, які мають суттєві резерви для покращення:

  • Залозецька
  • Монастирська
  • Козівська
  • Мельнице-Подільська
  • Козлівська

Аналітика для кожної громади

Усі громади отримають індивідуальний аналітичний профіль із конкретними висновками та рекомендаціями. Оцінювання представлено у форматі інтерактивного дашборду, що дозволяє регулярно оновлювати дані та мінімізує суб’єктивні оцінки.

“Це не рейтинг заради рейтингу. Це інструмент управління та розвитку. Закликаємо громади аналізувати, ставити запитання і діяти. Спільними зусиллями ми підвищуємо реальну спроможність громад Тернопільщини”, — наголошують організатори ініціативи.

 

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