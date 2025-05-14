Збирають на квадроцикл для фронту: благодійний ярмарок біля 26 і 27 шкіл
15 травня з 9:00 ранку на бульварі Куліша, біля шкіл №26 і №27, відбудеться благодійний ярмарок, мета якого — зібрати кошти на квадроцикл для евакуації поранених для військових 78 окремого полку десантно-штурмових військ, які боронять Україну на Сумсько-Курському напрямку.
Про ініціативу розповіла волонтерка Ольга Тимошенко, закликавши тернополян та гостей міста долучитися до події:
«Дуже розраховую на максимальне поширення інформації про ярмарок та велику кількість відвідувачів. Ми сильніші, коли об’єднані. Тому робимо все можливе, щоб бути надійним тилом для Захисників», — каже організаторка.
На ярмарку можна буде придбати:
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домашню випічку та десерти 🍰
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декор, свічки, сувеніри 🕯️
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різноманітні іграшки та прикраси 🎀
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книги, брелки, вироби з гільз 📚🔑
Кожна гривня з продажу — це внесок у збереження життя на передовій.
Організатори закликають підтримати ініціативу, прийти, зробити покупки, розповісти друзям і наблизити перемогу разом.
Допомога — це теж зброя. Долучаймося! 💙💛