У Тернополі жертвам підсипали ліки в горілку та обкрадали

Слідчі Головного управління Нацполіції в Тернопільській області завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 32-річного жителя Львівщини, якого підозрюють у двох розбійних нападах, вчинених у складі організованої групи.

За даними слідства, жертвами зловмисників стали троє осіб. Сценарій у всіх випадках був схожий: нападники пригощали людей алкоголем, у який додавали медичний препарат, що в поєднанні з алкоголем спричиняв втрату свідомості. Після цього непритомних вивозили у безлюдні місця та обкрадали.

Зокрема, поблизу одного з розважальних закладів Тернополя зловмисники пригостили алкоголем двох студентів, у напої непомітно додали препарат. Коли ті втратили свідомість, їх відвезли на пляж біля Тернопільського ставу та відібрали цінні речі.

За кілька днів за тією ж схемою вони обікрали пенсіонера, який погодився випити з незнайомцями біля одного з магазинів у Тернополі. Після отруєння він отямився без мобільного телефону та грошей.

Сума завданих збитків усім потерпілим – понад 50 тисяч гривень.

Статус справи

Обвинувальний акт щодо одного з фігурантів уже скеровано до суду. Справи щодо чотирьох його спільників перебувають на розгляді.

Санкція

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб). Йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.