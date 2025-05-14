Краса врятує світ, але не Чортків: троянди зникають просто з-під носа

У Чорткові з клумби, нещодавно облаштованої комунальниками в мікрорайоні Кадуб, почали зникати кущі троянд. Про це повідомила Чортківська міська рада.

Працівники КП «Благоустрій» висадили 300 кущів троянд поблизу будинку на вулиці Маковея, 5. Як зазначають у міськраді, кожен кущ – це не просто елемент озеленення, а щире бажання зробити місто затишнішим для його мешканців і гостей.

«Але, на жаль, наші старання оцінюють не всі. Протягом останніх днів квіти почали зникати з клумб… Ми не знаємо, як звертатися до тих, хто це робить. Чи допоможе апеляція до совісті? Чи викопує квіти той, хто хоч раз посадив щось для інших?» – йдеться у зверненні.

Міська рада закликає мешканців бути свідомими та берегти спільне майно, адже благоустрій Чорткова – справа кожного.