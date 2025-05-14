«Протягом життя я мав багато свідчень того, що Бог є. Але сьогодні — ще одне потужне підтвердження Його милості!» — розповідає колишній військовий Богдан Брич. Йдеться про подію, яка сталася з його братом Андрієм — досвідченим штурмовиком, який воює ще з 2014 року, який пройшов найзапекліші ділянки фронту й має багато нагород. Та найцінніша для нього — не медаль, а маленька книжечка «Новий Завіт», яка врятувала йому життя.

Під час бою ворожа куля влучила в ділянку вище бронеплити — саме туди, де в нагрудній кишені лежала ця книжечка. Куля пробила обкладинку і сторінки, але зупинилася, не дійшовши до тіла. Вона зупинилась на вірші з Першого послання до коринфян 15:50–58, де йдеться про перемогу життя над смертю, про безсмертя й силу Божу:

«Коли це тлінне одягнеться в нетління, а це смертне — в безсмертя, тоді збудеться написане слово: “Смерть поглинута перемогою. Де твоя, смерте, перемога? Де твоє, смерте, жало?”… Жало смерти — гріх, а сила гріха — закон. Нехай же буде дяка Богові, який дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа…»

Куля зупинилася рівно на слові «Сила».

«Жало смерти зупинилося на слові “Сила”! Це не вигадка — це реальне чудо!»

Для Андрія це – не просто щаслива випадковість. Це — свідчення Божої опіки, знак, що Його слово має силу навіть фізично зупиняти смерть.

«Отож, мої любі брати, будьте тверді, непохитні, визначайтесь у ділі Господнім повсякчасно та знайте, що труд ваш у Господі не марний» (1 Кор. 15:58).

Сьогодні цю Біблію зі слідом кулі Андрій береже як святиню. Вона стала символом перемоги — не лише на полі бою, а й духовної.