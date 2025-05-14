У Тернополі горіло сміття

У Тернополі вогнеборці ліквідували загоряння сміття на відкритій території Увечері, 13 травня о 21:41, у місті Тернопіль на вул. Подільська здійнявся дим — зайнялось сміття на відкритій ділянці, поблизу житлової забудови. Площа пожежі становила орієнтовно 0,025 га.

Полум’я поширювалось швидко — суха рослинність, вітер та сміття створювали потенційну загрозу як для довкілля, так і для людей поблизу. Завдяки оперативному реагуванню чергової зміни частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення, яка діяла у складі двох відділень, а також оперативно-координаційного центру Головного управління, вогонь було швидко локалізовано та ліквідовано.

На щастя, ніхто не постраждав. Загрози поширення вогню на житлові об’єкти не допущено. Причини виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Вкотре наголошуємо: навіть невелике багаття може спричинити масштабну пожежу. У багатьох випадках такі загоряння виникають через людську недбалість або навмисне спалювання сміття. Наслідки ж можуть бути непередбачуваними — від знищеного майна до загрози життю.

ДСНС України закликає громадян:

не спалюйте сміття на відкритих територіях; не залишайте багаття без нагляду; повідомляйте про загоряння за номером 101 — кожна хвилина має значення.