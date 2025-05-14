18:42 | 14.05.2025
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Новини Тернополя 

У Тернополі горіло сміття

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У Тернополі вогнеборці ліквідували загоряння сміття на відкритій території

Увечері, 13 травня о 21:41, у місті Тернопіль на вул. Подільська здійнявся дим — зайнялось сміття на відкритій ділянці, поблизу житлової забудови. Площа пожежі становила орієнтовно 0,025 га.

🔥 Полум’я поширювалось швидко — суха рослинність, вітер та сміття створювали потенційну загрозу як для довкілля, так і для людей поблизу. Завдяки оперативному реагуванню чергової зміни частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення, яка діяла у складі двох відділень, а також оперативно-координаційного центру Головного управління, вогонь було швидко локалізовано та ліквідовано.
На щастя, ніхто не постраждав. Загрози поширення вогню на житлові об’єкти не допущено. Причини виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
⚠️ Вкотре наголошуємо: навіть невелике багаття може спричинити масштабну пожежу. У багатьох випадках такі загоряння виникають через людську недбалість або навмисне спалювання сміття. Наслідки ж можуть бути непередбачуваними — від знищеного майна до загрози життю.
ДСНС України закликає громадян:

▪️ не спалюйте сміття на відкритих територіях;

▪️ не залишайте багаття без нагляду;

▪️ повідомляйте про загоряння за номером 101 — кожна хвилина має значення.

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