Знайомства в ТЦК і 14 тисяч доларів: підозрюваного затримали в ресторані

За вплив на посадовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки в питанні надання відстрочки від мобілізації 33-річному жителю Кременецького району повідомлено про підозру. Про це інформує Кременецька окружна прокуратура.

Слідство встановило: чоловік запропонував військовозобов’язаному допомогу в оформленні відстрочки від мобілізації за 14 000 доларів США. У відповідь на запитання, як саме це відбуватиметься, він послався на свої «зв’язки» у місцевому та обласному ТЦК та СП. За цю суму обіцяв оформити військово-облікові документи, які б надавали право на відстрочку на підставі стану здоров’я терміном до пів року з подальшим проходженням ВЛК.

Передачу коштів планували провести в одному із закладів громадського харчування, де чоловіка і затримали після отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Розслідування здійснюють слідчі Кременецького районного управління поліції за оперативного супроводу сектору кримінальної поліції та процесуального керівництва окружної прокуратури.

Довідка:

Інкримінована стаття – ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.