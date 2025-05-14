Польський фонд проситиме Україну про дозвіл на нові ексгумації в Пужниках на Тернопільщині

Фонд “Свобода і демократія”, який нещодавно завершив ексгумаційні роботи на території колишнього села Пужники в Тернопільській області, планує подати до української влади ще один запит на проведення пошукових робіт у цьому ж районі. Про це повідомляє польське видання RMF FM, передає “Європейська правда”.

Очікується, що відповідні документи буде подано до кінця травня.

Під час цьогорічних ексгумацій, які тривали з 24 квітня до 8 травня, було виявлено останки 42 осіб, імовірних жертв трагічних подій 1945 року. За попередніми оцінками, внаслідок насильства в цьому районі тоді могло загинути від 80 до 120 поляків. Тому дослідники вважають, що існують ще непозначені місця поховань поруч із уже дослідженими ділянками.

Для початку нових робіт, навіть якщо йдеться про території, що межують з уже дослідженими, необхідний окремий дозвіл української сторони.

Ексгумації у Пужниках стали можливими після того, як у листопаді 2024 року Україна скасувала заборону на проведення пошукових та ексгумаційних робіт польських жертв воєн і конфліктів на своїй території. Це рішення відкрило шлях до поновлення історико-меморіальної співпраці між Україною та Польщею.

Роботи в Пужниках координував фонд “Свобода і демократія” за участю експертів Поморського медичного університету, організації “Волинські старожитності” та Інституту національної пам’яті Польщі.

Депутат Сейму, керівник польсько-української робочої групи з історичного діалогу Павел Коваль заявив, що ці ексгумації стали проривом у взаєминах між країнами, відкривши шлях до подальших кроків у спільному вшануванні жертв трагічного минулого.