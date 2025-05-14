Медаль знайшла свого героя: захисник з Тернопільщини нагороджений відзнакою «За службу»

Молодший сержант Михайло Молодецький, родом із села Постолівка, що на Гусятинщині, отримав заслужену нагороду — відзнаку «За службу». Її вручив командир 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Висока відзнака — це визнання мужності, героїзму, патріотизму та сумлінного виконання бойових завдань у боротьбі з російським агресором. Сержант Молодецький неодноразово проявляв стійкість і відповідальність, виконуючи найскладніші завдання на передовій.

«Ця нагорода — не лише відзнака особистих заслуг, а й символ вдячності українського народу тим, хто стоїть на захисті нашої землі», — наголосили у підрозділі.

Михайло Молодецький — один із тисяч українських воїнів, завдяки яким ми маємо шанс на мирне завтра. Його приклад — джерело гордості для рідного села, громади та всієї Тернопільщини.

Щиро вітаємо нашого захисника! Бажаємо йому міцного здоров’я, Божої опіки та Перемоги! 🇺🇦