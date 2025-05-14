Тернопільщина зазнала масованої атаки дронів: обійшлося без жертв, пошкоджено кілька будівель
У ніч на 14 травня Тернопільщина пережила чергову масовану атаку ворожих дронів-камікадзе. Про це повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода.
За його словами, в області було зафіксовано 12 ударних безпілотників. Дві повітряні цілі знищено силами протиповітряної оборони у Кременецькому районі.
Найголовніше — внаслідок атаки обійшлося без жертв і постраждалих серед цивільного населення.
Водночас, згідно з оперативною інформацією, у одному з сіл Шумської громади зафіксовано незначні пошкодження кількох приватних домогосподарств та одного нежитлового приміщення.
“Дякуємо силам ППО за професійні дії та захист жителів області”, — наголосив В’ячеслав Негода.
Місцева влада закликає мешканців бути уважними до сигналів тривоги та не нехтувати правилами безпеки.