Тернопільщина зазнала масованої атаки дронів: обійшлося без жертв, пошкоджено кілька будівель

У ніч на 14 травня Тернопільщина пережила чергову масовану атаку ворожих дронів-камікадзе. Про це повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода.

За його словами, в області було зафіксовано 12 ударних безпілотників. Дві повітряні цілі знищено силами протиповітряної оборони у Кременецькому районі.

Найголовніше — внаслідок атаки обійшлося без жертв і постраждалих серед цивільного населення.

Водночас, згідно з оперативною інформацією, у одному з сіл Шумської громади зафіксовано незначні пошкодження кількох приватних домогосподарств та одного нежитлового приміщення.

“Дякуємо силам ППО за професійні дії та захист жителів області”, — наголосив В’ячеслав Негода.

Місцева влада закликає мешканців бути уважними до сигналів тривоги та не нехтувати правилами безпеки.