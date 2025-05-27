На Чортківщині жінка виявила у криниці вісім пакетів із щурячою отрутою

Жахливий випадок стався у селі Косів Чортківського району. Місцева жителька Марія Пшик приїхала додому з Чорткова й, як завжди, вирішила набрати води з криниці. Через відсутність електроенергії довелося викручувати воду вручну — і саме тоді жінка зробила шокуюче відкриття.

«Зачерпнула воду і помітила, що в криниці щось є, — пригадує пані Марія. — Коли витягнула відро, то ледь не втратила дар мови: там був пакетик із щурячою отрутою. Стала викручувати ще — дістала вісім таких пакетиків!»

Жінка дуже занепокоїлася станом здоров’я чоловіка, який залишався вдома і, ймовірно, вживав воду з криниці. «Чоловік тоді погано себе почував. Я дуже перелякалася. Одразу звернулася до поліції, приїхав дільничний, склав протокол», — додає вона.

Пані Марія вирішила здати воду на лабораторну експертизу. Висновок спеціалістів був невтішним: вода непридатна до споживання. Протягом усієї зими жінці доводилося носити воду від сусідів.

«Я три тижні викачувала воду з криниці, намагалася очистити її… Але те, що відбулося, — не вкладається в голову», — з гіркотою говорить пані Марія.

Хто міг навмисно кинути отруту у криницю — наразі невідомо. Мешканці села шоковані ситуацією й закликають одне одного до пильно.

ПроТе