Захисник Михайло Татарин з Тернопільщини віддав своє життя заради захисту України

У навчальному закладі Різдвянської гімназії з сумом повідомляють про загибель свого учня — Михайла Івановича Татарина, народженого 9 квітня 1988 року.

Михайло віддав своє життя, вірно служачи Україні і проявивши непохитну стійкість та мужність під час виконання бойового завдання у Сумській області.

Він був доброю, щирою та працьовитою людиною, яка завжди випромінювала доброзичливість і життєрадісність. Михайло був надійним і люблячим батьком, чоловіком та сином — людиною, котра надихала своїм прикладом близьких та товаришів.

Колектив гімназії висловлює глибоку шану та вдячність Герою за його безмежну відвагу і самопожертву — за те, що він віддав найцінніше, що мав, — своє життя заради захисту України.

Він став символом справжнього патріотизму та прикладом вірності і жертовності, який навіки залишиться у пам’яті всіх, хто його знав.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, а також сину Михайла. Нехай світла пам’ять про Героя надихає нас на подальшу боротьбу за свободу та незалежність нашої держави.

Вічна пам’ять і слава Герою України — воїну Михайлу Татарину!