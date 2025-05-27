16:04 | 27.05.2025
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На Тернопільщині очікується підйом рівня води у річках

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Гідрометеоцентр попереджає про паводкову ситуацію.

Тернопільський обласний гідрометеоцентр повідомляє про зміну гідрологічної ситуації на річках області у зв’язку з проходженням дощового паводку.

Згідно з прогнозом синоптиків, у другій половині доби 27 травня 2025 року очікується проходження максимального рівня води на річці Дністер у створі гідрологічного поста в місті Заліщики. Прогнозований рівень води сягне 400–450 см над нулем поста (для порівняння: станом на 08:00 26 травня рівень становив 325 см).

Максимальна витрата води під час паводку очікується в межах 500–600 м³/с.

За попередніми оцінками, підйом рівня води не спричинить негативних наслідків для населених пунктів чи об’єктів інфраструктури.

Фахівці гідрометеоцентру закликають жителів області бути уважними та стежити за оновленнями гідрологічної інформації.

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