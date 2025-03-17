Хвилина мовчання на честь Олександра КІНЯКА

Олександр КІНЯК був людиною незламної волі та відданості. 58-річний штаб-сержант, головний старшина 6-го батальйону “Збруч”, не зважав на вік і стан здоров’я, коли йшлося про захист України.

Народжений у Кам’янець-Подільську, випускник педагогічного університету, він присвятив себе допомозі іншим як керівник Центру реабілітації інвалідів. Його шлях захисника почався з волонтерства у 2014-му, а вже наступного року він став добровольцем.

З початком повномасштабного вторгнення Олександр стримував ворога на Житомирщині, а згодом – на Запорізькому напрямку. Навіть після інфаркту, пролікувавшись, повертався до побратимів.

17 грудня 2022 року його серце, яке так любило Україну, зупинилося у запорізькій лікарні.

За мужність і самопожертву Олександр КІНЯК посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У скорботі залишились батько Павло Якубович, дружина Олександра Мар’янівна та донька, для яких він назавжди залишиться прикладом справжнього патріота.