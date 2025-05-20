Шахраї “продали” тернополянину машину, якої не існувало

Поліцейські Тернопільського району розслідують випадок шахрайства, внаслідок якого 52-річний мешканець району залишився без грошей і без автомобіля. Чоловік хотів придбати машину через інтернет, та натрапив на шахраїв.

За словами потерпілого, він знайшов привабливе оголошення на популярній онлайн-платформі: продавець пропонував авто в хорошому стані за вигідною ціною. Чоловік отримав фото, відео й запевнення, що техніка справна і може бути доставлена за потреби. Продавець переконав покупця зробити передоплату — мовляв, щоб не витрачати час даремно. Тернополянин погодився й переказав понад 128 тисяч гривень.

Після цього зв’язок із «продавцем» зник. Автомобіля заявник так і не отримав.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 ККУ (шахрайство). Поліція встановлює особу зловмисника.

Поліція застерігає:

Не перераховуйте гроші наперед.

Зустрічайтеся особисто.

Використовуйте лише офіційні платформи з перевіркою продавців.

Якщо ви стали жертвою шахраїв, телефонуйте 102 або звертайтеся до Департаменту кіберполіції: 0 800 50 51 70.