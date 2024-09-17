00:08 | 18.09.2024
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Пантеон Героїв 

І знову сумна звістка. Загинув захисник Андрій Грицишин з Тернопільщини

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Під час виконання бойового завдання загинув ГРИЦИШИН Андрій Михайлович, 28.04.1995 р.н., житель села Перепельники Зборівської громади, повідомляють у міській раді.

Обірвалось життя Героя 12 вересня 2024 року в районі населеного пункту Журавлівка Бєлгородської області.

Висловлюємо глибокі співчуття всім рідним та близьким. Це велика втрата для нашої громади та України.

З великою скорботою поділяємо біль втрати. Вічна пам’ять загиблому Воїну!

Герої не вмирають!

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