Герой Володимир Іваник отримав «Золотий Хрест»

Кожна війна має своїх Героїв. Вони живуть серед нас — прості, скромні, але з великим серцем, готовим боротися за кожного з нас. Сьогодні хочу розповісти про таку людину.

Володимир Іваник, житель міста Підгайці, народився 20 березня 1967 року. З перших днів повномасштабного вторгнення він добровольцем долучився до лав Збройних Сил України. Його рішення захищати рідну землю — це прояв глибокого патріотизму й відданості.

Він служить у складі 63-ї бригади в підрозділі реактивної артилерійської батареї. Брав участь у запеклих боях на Запорізькому, Донецькому, Херсонському та інших напрямках.

За відвагу та безмежну самопожертву Володимира Іваника відзначено почесною нагородою — “Золотим хрестом” від Головнокомандувач Збройних Сил України. Ця нагорода — визнання його сміливості й незламного духу.

Володимире, дякую Вам за вашу силу, мужність і любов до України. Ви — гордість нашої громади, символ незламності й честі. Нехай Бог оберігає Вас, а перемога якнайшвидше стане реальністю.

Слава Україні! Героям Слава!🇺🇦