У Тернополі горіли складські приміщення, загинула людина
У Тернополі рятувальники ліквідували пожежу у торговельно-складських приміщеннях. Виявлено тіло, без ознак життя. Повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.
13 січня о 19:02 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Торговиця у місті Тернопіль. Як встановили рятувальники, горіли торговельно-складські приміщення. Попередня площа займання становила 80 квадратних метрів.
Завдяки оперативним та злагодженим діям бійців Служби порятунку пожежу вдалося швидко локалізувати й ліквідувати. Для ліквідації загоряння залучили 3 одиниці спеціальної пожежної техніки та 11 чоловік особового складу.
На місці пожежі виявлено тіло без ознак життя.з
Як з’ясувалося – це сторож 1951 року народження. За словами очевидців, загиблий зловживав спиртними напоями та багато курив. Експерт припускає, що займання трапилося саме через куріння в ліжку.
За даним фактом відкрите провадження відповідно до частини 2 статті 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людини) Кримінального кодексу України. Триває слідство.