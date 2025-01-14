У Тернополі горіли складські приміщення, загинула людина

На місці пожежі виявлено тіло без ознак життя.з

Як з’ясувалося – це сторож 1951 року народження. За словами очевидців, загиблий зловживав спиртними напоями та багато курив. Експерт припускає, що займання трапилося саме через куріння в ліжку.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до частини 2 статті 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людини) Кримінального кодексу України. Триває слідство.