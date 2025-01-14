Рятувальники Тернопільщини успішно завершили курс англійської мови

14 січня понад 30 працівників Головного управління ДСНС України у Тернопільській області отримали сертифікати про успішне завершення інтенсивного курсу англійської мови в Центрі Гончаренка.

Цей унікальний курс став важливим етапом професійного розвитку для рятувальників. Знання англійської мови відкривають нові можливості для:

комунікації з іноземними колегами під час міжнародних навчань і семінарів; участі у спільних рятувальних операціях за кордоном; ознайомлення з іноземними протоколами реагування на надзвичайні ситуації. Навчання проводилося за трьома рівнями: Pre-A1, A1 та A2, що дозволило адаптувати курс під різний рівень підготовки слухачів.

Тернопільські рятувальники висловлюють щиру подяку викладачам за надані знання, терпіння та підтримку на всіх етапах навчання. Такі програми не лише покращують професійні навички, а й сприяють інтеграції українських рятувальників у міжнародну спільноту.

Навчання завершено, але отримані знання та досвід залишаться з кожним учасником і сприятимуть новим звершенням у справі захисту життя і здоров’я людей.