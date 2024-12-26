У Бучачі тернополянин побив громадського активіста

Інцидент трапився у Бучачі 25 грудня близько 23:40. Слідчо-оперативна група відділення поліції №2 м. Бучач виїхала на повідомлення про те, що невідома особа розпилила газовий балончик поблизу одного з відпочинкових закладів міста.

Під час документування правопорушення до місця події під’їхав місцевий громадський активіст. Один із чоловіків, який був там присутній, почав чіплятися до нього та наніс удар в обличчя, спричинивши травму голови. Потерпілого доставили до лікарні.

Правопорушником виявився житель Тернополя.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

Після з’ясування всіх обставин, проведення необхідних експертиз та збору доказів буде надана остаточна правова кваліфікація події.