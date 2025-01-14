14:36 | 14.01.2025
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 Оформлення ДТП без виклику поліції або Європротокол у 2025

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ДТП


Новий Закон України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” дещо змінив і розширив умови, за якими можна складати європротокол і виклик поліції не є обовʼязковим! Відповідні зміни внесені й до ПДР, що затверджені Постановою Кабміну.

Водії транспортних засобів мають право без залучення поліцейських спільно скласти для надання страховику повідомлення про ДТП у паперовій чи електронній формі.

Після складення повідомлення водії мають право залишити місце ДТП та звільняються від обов’язку інформування підрозділів Національної поліції про ДТП.

📄Коли можна оформити ДТП без поліції?
✅ДТП (зіткнення) сталося за участю лише двох транспортних засобів.
✅Внаслідок ДТП не було завдано шкоди здоров’ю чи життю людей.
✅Пошкоджено або знищено виключно транспортні засоби.
✅Обидва транспортні засоби застраховані за договором ОСЦПВ.
✅Водії не перебувають у стані сп’яніння (алкогольного, наркотичного), або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції
✅Учасники ДТП дійшли згоди щодо обставин її скоєння.

❗️Цікавий факт: якщо раніше обов’язковою вимогою для оформлення європротоколу була сума збитків унаслідок ДТП, яка не перевищує 80 000 грн, то з 01.01.2025 цей ліміт скасовано.

Крім того, з 2025 року максимальний розмір страхової виплати, у разі шкоди завданої майну внаслідок ДТП підвищено до 250 тис. грн. А за договорами, укладеними до 2025 року, максимальний розмір виплати становить 160 тис. грн.

🌐📋Скласти європротокол можна за допомогою зручної онлайн-системи, або ж на паперовому бланку.

Цифровий сервіс фіксації ДТП перевірить на коректність заповнених даних та вкаже на помилки. Дані про ДТП відразу будуть надіслані страховим компаніям обох сторін та внесені в базу даних МТСБУ.

🌐Оформити електронний європротокол онлайн можна за посиланням ➡️ bit.ly/2GNhGeg

Детальніше про умови читайте за посиланням: http://surl.li/diwnpy

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