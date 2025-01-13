Чорний день для Чортківщини. Загинув Михайло Коваль

І знову найболючіша втрата. Цього разу – для Васильковецької громади. Своє життя за волю і незалежність нашої держави віддав мешканець села Васильківці, місцевий депутат, президент ФК «Поділля», знаний аграрій і великий патріот Михайло КОВАЛЬ, 18.11.1990 року народження. Повідомляє Чортківська військова адміністрація.

Він завжди був лідером та прикладом для інших у своїй громаді, надзвичайно любив рідну землю і багато вклав у її розвиток. Мабуть, саме тому, Михайло пройшов АТО і в найважчий час для країни знову став на її захист.

12 січня 2025 року ворожий дрон потрапив в автомобіль, у якому якраз перебував Воїн. Це сталось в селищі Ямпіль Краматорського району Донецької області.

Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Маємо завжди памʼятати, якою дорогою ціною дається нам кожен крок до Перемоги.🙏🕯

Герою слава! Не пробачимо!