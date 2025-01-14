Злочинниця Катерина Осадчук засуджена у Тернополі

Законної сили набув вирок суду щодо викритої СБУ зрадниці, яка у складі так званої «дільничної виборчої комісії» організовувала псевдореферендум про приєднання Херсонської області до складу російської федерації.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки Тернопільський міськрайонний суд призначив їй покарання у вигляді 9 років позбавлення волі заочно, позбавивши права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, пов`язані з виконанням адміністративно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, строком на 12 років.



Слідством встановлено, що жителька села Гостроподолянське після окупації росіянами Скадовського району Херсонщини добровільно пішла на співпрацю з ворогом та погодилась допомагати представникам окупаційної адміністрації у організації фейкового плебісциту.

Колаборантка публічно підтримала необхідність проведення незаконного «волевиявлення», організованого загарбниками з метою незаконної зміни меж території та державного кордону України.

Зокрема, в період з 23 по 27 вересня 2022 року вона здійснювала побудинковий обхід мешканців села з урною для голосування, а також агітувала місцевих жителів проголосувати за приєднання тимчасово окупованої території Херсонської області до складу рф у антиконституційний спосіб.



На підставі зібраних доказів суд визнав обвинувачену винною у порушенні ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Оскільки зрадниця переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території, її оголошено у розшук та застосовано спеціальну процедуру заочного засудження. Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дати затримання колаборантки.



Розслідування протиправної діяльності проводили слідчі УСБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.



